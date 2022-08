Foot - Mercato - OM

OM : A l'origine de la folle rumeur Ronaldo, il lâche ses vérités

Publié le 25 août 2022 à 19h35 par Arthur Montagne

Depuis quelques jours, une folle rumeur alimente les réseaux sociaux. Cristiano Ronaldo est espéré par les supporters de l'OM. Néanmoins, ce transfert semble difficile à boucler, mais le supporter marseillais à l'origine de cette rumeur s'est prononcé sur ce dossier et révèle la façon dont il a enflammé Twitter.

Sur les réseaux sociaux, un hashtag est rapidement devenu viral : #RonaldOM. Et pour cause, Cristiano Ronaldo souhaite quitter Manchester United et ne trouve pas de clubs susceptibles de l'accueillir. Par conséquent, l'OM, qui disputera la Ligue des champions cette saison, pourrait l'accueillir. Sur Twitter , le feuilleton Ronaldo fait donc grandement parler, et pourtant, tout est simplement parti d'un montage publié par Basile Bilo, un célèbre supporter de l'OM sur le réseau social. Avec un seul tweet, il a donc mis le feu sur la Canebière. « Et si… #RonaldOM », écrivait-il avec le montage. Le feuilleton était lancé.

«Par amusement, j’ai réalisé un montage en 5 minutes»

Dans les colonnes du Parisien , Basile Bilo raconte donc les origines de ce tweet précurseurs : « Piers Morgan, journaliste et ami de Ronaldo, avait sorti l’info selon laquelle il pouvait aller dans une destination plus exotique. J’avais répondu en rigolant Olympique de Marseille. Depuis petit, Ronaldo est mon joueur préféré, l’OM mon club de cœur. C’est la seule année où il a du mal à trouver un club donc j’en ai un peu rigolé. Par amusement, j’ai réalisé un montage en 5 minutes. J’ai mis sa tête avec le maillot de la saison dernière. Je me suis amusé à mettre un hashtag, je trouvais le jeu de mots facile et efficace. L’objectif n’était pas de créer une propagande, c’était pour le délire. Twitter fonctionne comme ça : les Marseillais utilisent souvent des hashtags pour ramener un joueur lors du mercato . »

Et si... #RonaldOM pic.twitter.com/OsSz1ImINk — Bilo ☀️ (@basilebilo) July 19, 2022

«Normalement, ce genre de choses ne dure pas»

Une fois le tweet publié, tout s'est accéléré. « À partir du moment où je l’ai publié, tout le monde a adoré le design et l’a pris à l’exagération. Les gens ont suivi le mouvement : il y a eu une grosse ferveur, ça m’a beaucoup amusé. En une heure, c’était le sujet le plus discuté sur Twitter en France et sur la planète. Tous les médias ont commencé à en parler. Le montage est passé un peu partout, sur les réseaux sociaux et ainsi de suite », raconte Basile Bilo avant d'évoquer les reprises par d'anciens joueurs de l'OM ou le rappeur Jul : « Normalement, ce genre de choses ne dure pas. Ça s’est un peu atténué dans le temps puis ça a repris tout seul. Jul partage le design, les anciens s’en mêlent : ça recrée un engouement qui est même plus fort qu’en juillet. Parfois, certains sont aigris sur Twitter et le prennent mal mais l’immense majorité des Marseillais a pris ce hashtag au second degré, a juste envie d’en rêver et d’en rire. »

«J’ai peur que ça reparte au mercato d’hiver si Cristiano ne trouve pas de club»