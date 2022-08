Foot - Mercato

Ces fois où Cristiano Ronaldo a mis le feu au mercato cet été

Publié le 25 août 2022 à 17h30 par Thomas Bourseau

À quelques jours de la clôture du mercato estival, Cristiano Ronaldo fait toujours autant parler de lui, mais une destination claire pour son transfert ne se dessine pas. Annoncé dans les plus grands clubs d’Europe, le Portugais est cependant toujours à Manchester United et est entré dans la dernière année de son contrat. Néanmoins, à certains moments, ça a particulièrement chauffé dans le feuilleton Cristiano Ronaldo.

Le rendez-vous au sommet Chelsea/Mendes et la réponse de Tuchel à un fan… aux États-Unis !

À la toute fin du mois de juin, alors que le feuilleton Cristiano Ronaldo venait tout juste de débuter, il a été question d’une entrevue entre Todd Boehly, co-propriétaire de Chelsea, et Jorge Mendes, agent de Cristiano Ronaldo. Désireux de lancer le nouveau projet sportif des Blues après la vente du club par Roman Abramovich avec une star à sa tête, Boehly aurait discuté avec Mendes de la possibilité de faire venir Cristiano Ronaldo chez les Blues . Cependant, tout dépendait de la volonté de Thomas Tuchel de voir débarquer un géant tel que Cristiano Ronaldo et pas forcément prêt à faire les sacrifices réclamés par l’entraîneur de Chelsea. La rumeur après une telle ampleur que lors du stage de pré-saison du pensionnaire de Premier League aux États-Unis début juillet, Tuchel a été contraint de dire « Je ne dirai rien » en réponse à la question d’un fan qui lui demandait si Ronaldo allait venir jouer à Stamford Bridge.



Plus tard, avec l’arrivée de Raheem Sterling, Tuchel a cette fois-ci été interrogé par Sky Sports sur le cas Ronaldo et a tenu le discours suivant. « Je n'exclurais pas de signer un autre attaquant, mais ce n'est pas notre priorité. La priorité en ce moment, c'est notre défense, ce n'est pas un secret ».

Barcelone, ou la folle entrevue entre Mendes et Laporta

Courant juillet, alors que les options se faisaient déjà plus minces pour Cristiano Ronaldo, le PSG ayant refusé d’ouvrir le dossier, Chelsea s’étant déjà doucement éloigné de cette opération et le Bayern Munich n’ayant pas la puissance financière nécessaire et surtout la volonté d’aller à l’encontre de son modèle sportif, Ronaldo avait déjà un gros problème pour la suite de son mercato alors que les trois clubs cités auraient fait office de favoris dans l’esprit de celui qui est surnommé CR7 . AS révélait qu’un entretien entre Joan Laporta, président du FC Barcelone, et l’agent du joueur Jorge Mendes se seraient rencontrés au sein de la ville catalane et auraient notamment échangé sur la situation de Cristiano Ronaldo, pourtant légende vivante du Real Madrid. La rumeur a tant pris d’ampleur que le président Laporta a dû monter au créneau en personne.



« Et bien, ce genre d'histoire fait partie du processus de la fenêtre d'été. Il y a toujours beaucoup de nouvelles. Mais au final, la vérité est que nous voulions Lewandowski. Nous avons une très bonne relation avec Jorge Mendes. Je le connais depuis longtemps. C'est l'un des meilleurs agents de joueurs. Il sait comment faire son travail et je le respecte. Dans ce cas, nous avons décidé d'aller chercher Lewandowski et nous savions qu'il était crucial pour notre succès. Nous sommes donc allés au Bayern à la place. C'est la réalité. L'autre sujet [Ronaldo] fait simplement partie de la "petite histoire" du football. C'est une très belle histoire, mais vous entendrez toujours beaucoup de nouvelles contradictoires à son sujet ».

Le troll du Spartak Moscou

Comme rappelé ci-dessus, Cristiano Ronaldo a été annoncé chez une multitude de clubs européens et il a même un moment été question d’un retour au Real Madrid et à la Juventus. Les refus se sont succédés. La situation fut si chaotique pour la star de Manchester United que cette dernière a été moquée par le Spartak Moscou. Par le biais d’un montage effectué le 2 janvier 2021, moment où Messi disposait de la possibilité de discuter avec un club évoluant en dehors qu’en Liga, le Spartak Moscou avait publié une conversation très courte de Messi dans laquelle il répondait simplement « non » aux salutations du club russe. Désespérément en quête d’un club, Ronaldo aurait pu, en allant au bout de la satire, directement interpeller le Spartak Moscou, mais ironiquement parlant, les tables ont tourné dans ce scénario pensé par le club qui a à son tour répondu « non » aux salutations du Portugais. Un troll en bonne et due forme.

Mercato - OM : La presse anglaise s’emballe aussi pour Cristiano Ronaldo à Marseille https://t.co/BCT0ZsbgJ0 pic.twitter.com/MCn9KR2K0q — le10sport (@le10sport) August 24, 2022

#RonaldOM et les appels du pied de Jul et des anciens de l’OM