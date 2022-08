Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les plans de Campos totalement relancés ?

Publié le 27 août 2022 à 23h35 par La rédaction

Luis Campos pourrait voir ses plans pour la fin du mercato estival totalement relancés. En effet, le consultant sportif du PSG souhaiterait toujours boucler le départ de Keylor Navas, et l’arrivée de Fabian Ruiz. Cependant, le coach de Naples Luciano Spalletti a mis un grand coup de froid dans ce mercato…

Luciano Spalletti pourrait avoir jeté un coup de froid gigantesque sur le mercato du PSG. En effet, Naples et le club parisien seraient en négociations depuis plusieurs semaines dans 2 dossiers distincts : celui de Fabian Ruiz, et celui de Keylor Navas. L’international espagnol pourrait renforcer le milieu de terrain parisien, tandis que Keylor Navas deviendrait enfin un numéro 1 du côté de Naples.

« Pour le rôle de gardien, nous sommes bien »

Ainsi, en conférence de presse, Luciano Spalletti a évoqué le sujet des gardiens au sein du Napoli, alors que Keylor Navas semble toujours lié à un transfert hors du PSG. « Meret a joué deux grands matchs, surtout le dernier, et pour le rôle de gardien nous sommes bien. Aussi parce que nous avons eu Sirigu, un excellent second ». Une déclaration qui aurait lancé un nouveau coup de froid dans ce dossier…

Mercato - PSG : Ça brûle en coulisses pour ce transfert de Campos https://t.co/O5y7Vu1A8P pic.twitter.com/ewjV5JzS3k — le10sport (@le10sport) August 27, 2022

« Nous nous sommes dit deux choses »

Par ailleurs, Luciano Spalletti en a également profité pour évoquer la situation de Fabian Ruiz. Le milieu de terrain de Naples est annoncé depuis plusieurs semaines partant, en direction du PSG. « Ai-je eu l'occasion de confronter Fabian ? Comment vit-il ce moment ? Si tu étais de Naples, j'aurais des confrontations avec toi aussi, je confronte tout le monde, il ne sera pas très content mais ensuite, dans la confrontation et le dialogue, nous nous sommes dit deux choses et c'est tout sur la base de la volonté ce qui se passe ».

Fabian Ruiz - Keylor Navas, accords trouvés ?

Cependant, la presse italienne rapporte de nouvelles informations concernant ces deux dossiers. En effet, des accords auraient été trouvés entre Naples et le PSG concernant Fabian Ruiz. Le joueur devrait s’engager pour 5 ans du côté de la capitale. Les derniers détails resteraient à fignoler dans ce dossier, mais le joueur serait déjà d’accord.



Concernant Keylor Navas, la situation serait plus corsée. Le joueur aurait un accord pour quitter le PSG pour rejoindre Naples, sur la base d’un contrat de 2 ans. Cependant, l’accord entre les deux clubs n’aurait toujours pas été trouvé, et la nouvelle déclaration de Luciano Spalletti ne semble pas aller dans le sens d’un recrutement de l’international costaricien. Affaire à suivre…