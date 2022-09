Foot - PSG

PSG : Le cas Sergio Ramos au coeur de la polémique en Espagne

Publié le 23 septembre 2022 à 00h00 par La rédaction

Après une première année très compliquée au PSG, Sergio Ramos enchaîne les rencontres en ce début de saison. De quoi laisser penser à un retour en sélection espagnole. Luis Enrique ne l’a finalement pas sélectionné, mais cette éventualité ne serait pas au goût d’une partie de la Roja.

Sergio Ramos revit cette saison. L’ancien défenseur du Real Madrid a participé à toutes les rencontres du PSG depuis la reprise. L’Espagnol évolue aux côtés de Marquinhos et Presnel Kimpembe dans la défense à trois parisienne. Des performances qui font parler en Espagne, au point d’évoquer un possible retour en sélection.

« Je considère que les meilleurs joueurs à la place de Sergio Ramos sont ceux que j'ai appelés »

Luis Enrique a finalement préféré s’en passer : « Pour moi, c'est une excellente nouvelle de voir Sergio Ramos sur le terrain de manière continue. À partir de là, je peux vous dire ce que vous voulez, mais je considère que les meilleurs joueurs à la place de Sergio Ramos sont ceux que j'ai appelés », avait confié le sélectionneur de la Roja.

Un sujet qui agace les joueurs de la Roja

L’insistance des médias pour un possible retour de Sergio Ramos agacerait le reste du groupe, à en croire les informations de Sport . S’ils ont le plus grand respect pour le défenseur du PSG et sa carrière, les joueurs de la sélection espagnole sont fatigués des questions le concernant, alors que l’équipe se porte bien.

