PSG : La révélation de Thiago Silva sur la forme XXL de Neymar

Publié le 29 septembre 2022 à 01h45 par Bernard Colas

Ce mardi face à la Tunisie (5-1), Neymar a de nouveau trouvé le chemin des filets avec le Brésil, confirmant ainsi son excellent début de saison. La star du PSG est en confiance à moins de deux mois du début de la Coupe du monde, de quoi ravir Thiago Silva.

Auteur de 11 buts et 8 passes décisives en ce début de saison avec le PSG, Neymar brille aussi avec le Brésil. Après ses deux offrandes vendredi lors de la première rencontre amicale du Brésil dans cette trêve internationale contre le Ghana (3-0), la star auriverde a récidivé en inscrivant un but face à la Tunisie (5-1) ce mardi. Neymar est à son meilleur niveau, et Thiago Silva savoure la réussite de son compatriote.

« Il a pu bien se préparer pendant ses vacances, j’étais avec lui au Brésil je l’ai vu »

« Neymar est incroyable, c’est un magicien. Malheureusement les années passées il a eu des blessures importantes. Cette année il a pu bien se préparer pendant ses vacances, j’étais avec lui au Brésil je l’ai vu. J’espère qu’il va continuer avec cette mentalité et avec la santé pour la Coupe du monde », a confié Thiago Silva en zone mixte après la rencontre, dans des propos relayés par RMC .

