PSG : Galtier fait une annonce sur les prochains transferts

Publié le 29 septembre 2022 à 15h10 par Amadou Diawara

Alors que le mercato estival a fermé ses portes il y a peu, Luis Campos et Christophe Galtier ont déjà les yeux rivés sur la prochaine fenêtre de transferts. Présent en conférence de presse ce jeudi après-midi, le coach du PSG a reconnu qu'il échangeait régulièrement avec le conseiller football parisien pour recruter prochainement.

Lors du dernier mercato estival, le PSG s'est montré particulièrement actif sur le marché. En effet, Luis Campos a bouclé les transferts de Vitinha, Renato Sanches, Nordi Mukiele, Fabian Ruiz et de Carlos Soler, en plus de dégraisser massivement l'effectif de Christophe Galtier.

«Il est omniprésent et on échange tous les jours»

Malgré ce gros travail, Luis Campos est insatiable et compte également frapper fort lors des prochaines fenêtres de transferts. D'ailleurs, le conseiller football du PSG est déjà au travail pour renforcer l'effectif de Christophe Galtier en 2023.

«On se projette aussi sur les futurs périodes de mercato»