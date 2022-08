Foot - Mercato - OL

OL : Avec sa prolongation, Cherki a snobé le Real Madrid

Publié le 20 août 2022 à 23h00 par Quentin Guiton

Avec un contrat qui se terminait en juin prochain, Rayan Cherki avait un choix à faire cet été : prolonger ou partir. Et c’est la fin de ce feuilleton à l’OL, puisque le milieu offensif a bien prolongé du côté de son club formateur. Mais la suite de sa carrière aurait pu prendre un tournant bien différent. En effet, un grand club européen aurait tenté sa chance pour Cherki…

L’OL est connu dans le monde entier pour son très bon centre de formation. Le club lyonnais a donc formé notamment Karim Benzema, Samuel Umtiti, Alexandre Lacazette ou encore Corentin Tolisso. Et le dernier en date se nomme Rayan Cherki, à qui il restait un an de contrat. Ainsi, le milieu offensif avait un choix crucial à faire cet été : soit il décidait de prolonger, soit il quittait l’OL.

Mercato : Rebondissement pour le retour en Ligue 1 de Cavani https://t.co/7zs2PNiTeX pic.twitter.com/zCf3QVCcvk — le10sport (@le10sport) August 20, 2022

Rayan Cherki prolonge à l’OL

Et bonne nouvelle pour les supporters de l'OL, puisqu’après un long feuilleton, Rayan Cherki a finalement décidé de rester à Lyon avec son club formateur. Le milieu offensif a prolongé jusqu'en 2024 avec les Gones.

Le Real Madrid a tenté sa chance pour Cherki !