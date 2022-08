Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Bonne nouvelle pour le mercato de Paredes

Publié le 20 août 2022 à 21h10 par Quentin Guiton

Leandro Paredes a toujours de grandes chances de partir du PSG cet été. Mais alors que le transfert avorté d’Adrien Rabiot à Manchester United avait fortement compromis l’arrivée de l’Argentin à la Juventus, une nouvelle solution aurait été trouvée par les Bianconeri. Ainsi, pour financer l’opération Paredes, Denis Zakaria pourrait être sacrifié après simplement une demi-saison en Italie, et aurait déjà des prétendants…

Leandro Paredes ne sait toujours pas où il jouera cette saison. Pas vraiment convaincant depuis son arrivée au PSG, l’Argentin fait partie des joueurs invités à aller voir ailleurs cet été, surtout après les recrutements de Vitinha et Renato Sanches au milieu de terrain. L’ancien joueur de l’AS Rome était même proche de retourner en Italie du côté de la Juventus. Cependant, pour financer l’opération, les Bianconeri avaient absolument besoin de vendre Adrien Rabiot, mais le transfert du Français à Manchester United a finalement capoté, ce qui aurait compromis le dossier Paredes…

Zakaria nouveau joueur sacrifié

Mais ce samedi, Tuttosport révélait que l’opération Leandro Paredes pouvait encore se concrétiser grâce à une nouvelle solution trouvée par la Juventus. Ainsi, c’est à présent le milieu de terrain Denis Zakaria, arrivé en janvier dernier, qui pourrait être le sacrifié pour permettre la venue de l’Argentin du PSG. Un retour en Bundesliga était même évoqué.

L’AS Rome et Dortmund intéressés

Et toujours selon le quotidien transalpin, l’ancien milieu du Borussia Mönchengladbach aurait déjà des prétendants. L’AS Rome, déjà intéressée lors du dernier mercato hivernal, pourrait revenir à la charge. En plus du club romain, le Borussia Dortmund serait lui aussi chaud à l’idée de faire revenir le joueur en Allemagne. Denis Zakaria pourrait donc bien être la nouvelle clé de l’opération Leandro Paredes…