OM : Loin de l'OM, Nemanja Radonjic impressionne tout le monde

Publié le 20 août 2022 à 21h15 par La rédaction

Arrivé à l’Olympique de Marseille en 2018, Nemanja Radonjic n’entrait pas dans les plans pour la saison prochaine. L’international serbe était alors à la recherche d’un point de chute, et s’est engagé en faveur du Torino en début de mercato. Depuis son arrivée, l'entraineur turinois est sous le charme de l'ancien Olympien.

Nemanja Radonjic n'a pas mis longtemps à trouver un nouveau point de chute. Le Serbe a quitté l'OM pour rejoindre le Torino en prêt avec option d'achat en début de mercato. Il a eu l'occasion d'effectuer ses débuts sous le maillot turinois, et ses performances ne sont pas passées inaperçues. Son coach est littéralement impressionné.

« Je n’avais pas vu ça depuis des années »

Un peu plus d'un mois après son arrivée en Italie, Nemanja Radonjic impressionne. Son coach Ivan Juric est sous le charme. « Je lui ai vu faire des choses que je n’avais pas vu depuis des années », s'enflamme le coach du Torino, rapporté par La Gazzetta dello Sport. Le Serbe semble épanoui en Italie, pays qu'il connaissait avant son arrivée au Torino.

Gazzetta : Nemanja #Radonjic est la nouvelle idole des tifosi du Torino. Ses débuts sont plus que convaincants. Juric en conférence de presse : “Je lui ai vu faire des choses que je n’avais pas vu depuis des années” pic.twitter.com/GLnzhPvKBd — GuillaumeMP (@Guillaumemp) August 20, 2022

« Je suis heureux d'être ici au Torino »