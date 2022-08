Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L’Atalanta confirme pour pour Ruslan Malinovskyi

Publié le 20 août 2022 à 14h45 par Hugo Chirossel mis à jour le 20 août 2022 à 15h08

Alors qu’il sera en fin de contrat en juin 2023, l’Atalanta cherche une porte de sortie à Ruslan Malinovskyi. Gian Piero Gasperini a confirmé cette tendance en conférence de presse. L’OM est sur le coup et essayerait d’intégrer Cengiz Ünder dans l’opération, mais l’international ukrainien de son côté privilégierait un départ en Premier League.

À quelques jours de la fin du marché des transferts, l’Olympique de Marseille effectue ses derniers réglages au sein de son effectif. Si plusieurs départs sont encore attendus, l’OM cherche également à se renforcer. Dans cette optique, les Marseillais seraient en discussion avec l’Atalanta pour Ruslan Malinovskyi.

Malinovskyi préfère Tottenham

L’international ukrainien sera en fin de contrat dans quelques mois, en juin prochain. Le club italien est donc ouvert à un départ de son joueur. L’OM aurait proposé un échange avec Cengiz Ünder, une solution qui pourrait convenir à l’Atalanta, alors que Ruslan Malinovskyi préférerait rejoindre la Premier League, où Tottenham est également intéressé.

#Gasperini molto morbido su #Malinovskyi: “È giusto che l’Atalanta cerchi un giocatore che garantisca più di 6 gol. Lui si è adattato molto bene, ma è giusto che nel mercato si cerchino giocatori con caratteristiche più idonee al nostro gioco”. — Enrico Turcato (@EnricoTurcato) August 20, 2022

Gasperini confirme pour Malinovskyi