Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Juventus... Voilà la vérité pour l'avenir de Vlahovic

Aujourd'hui à la Juventus, Dusan Vlahovic ne traverse pas la meilleure de ses périodes. De quoi d'ailleurs remettre en question son avenir au sein de la Vieille Dame. En effet, le Serbe se retrouve au centre de différentes rumeurs, certaines l'envoyant notamment du côté du PSG. A quoi faut-il alors s'attendre à propos de l'avenir de Vlahovic ? Voilà quelques éléments de réponse.

C'est en janvier dernier que Dusan Vlahovic a posé ses valises à la Juventus. Un gros transfert annoncé aux alentours de 80M€. Après avoir flambé à la Fiorentina, le Serbe était alors très attendu au sein de la Vieille Dame. Le fait est qu'actuellement, Vlahovic a du mal à convaincre. Il n'en fallait alors pas plus pour que ce malaise autour du buteur de la Juventus déclenche une vague de rumeurs concernant son avenir et un possible transfert.

Et Dusan Vlahovic a notamment été annoncé du côté du PSG, qui recherche d'ailleurs un attaquant dans son profil pour épauler Kylian Mbappé. Journaliste pour CBS , Ben Jacobs l'a confirmé, Luis Campos a un oeil sur l'opportunité Vlahovic. Mais tout dépendra des résultats de la Juventus. En effet, le PSG passera à l'action uniquement si les Turinois ne se qualifient pas pour la prochaine Ligue des Champions.

Juventus sources say they are no plans to sell Vlahovic mid-season and firmly deny they are preparing for a summer sale, too. But there are clubs monitoring the situation. PSG see a window of opportunity next summer if Juventus don't qualify for the Champions League.