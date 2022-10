Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les buteurs pistés par Luis Campos cet été

Publié le 5 octobre 2022 à 13h00

La rédaction

Si le PSG a recruté le jeune et prometteur Hugo Ekitike l’été dernier, Luis Campos voulait également attirer un nouveau buteur. Plusieurs noms ont été évoqués, notamment celui de Gonçalo Ramos, que les Parisiens affronteront ce mercredi soir en Ligue des champions face au Benfica. Mais le conseiller sportif du club de la capitale avait d’autres pistes.

Même si le mercato du Paris Saint-Germain a été très agité, le champion de France 2022 n’a pas rempli tous ses objectifs. En effet, le PSG voulait recruter un défenseur central supplémentaire et avait fait de Milan Skriniar sa priorité. Mais ce n’est pas tout, puisque Luis Campos avait également l’intention d’attirer un nouvel attaquant. Christophe Galtier ne comptait pas sur Mauro Icardi, qui a été prêté à Galatasaray et l’arrivée d’Hugo Ekitike (20 ans) est plus un projet sur le long terme. Plusieurs noms ont circulé cet été, notamment celui de Gonçalo Ramos (21 ans), que les Parisiens retrouveront ce mercredi soir en Ligue des champions.

Lewandowski a préféré Barcelone

Une information confirmée par L’Équipe , qui indique que Luis Campos le suit depuis plusieurs saisons maintenant. La piste menant à l’attaquant portugais n’a finalement pas abouti, lui qui a déjà marqué à 8 reprises et délivré 6 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison. Un des gros dossiers du conseiller sportif parisien lors du dernier mercato concernait également Robert Lewandowski. À 34 ans et après huit saisons passées au Bayern Munich, l’international polonais voulait un nouveau défi. Comme le10sport.com vous l’avait révélé, le PSG faisait bien partie des prétendants de Robert Lewandowski, qui a finalement décidé de rejoindre le FC Barcelone.

Scamacca à West Ham, United bloque Rashford

Dès son arrivée au Paris Saint-Germain, Luis Campos est rapidement entré en négociation avec Sassuolo afin de recruter Gianluca Scamacca. Mais le dirigeant portugais ne voulait pas dépasser les 30M€ pour l’attaquant de 23 ans. Une piste qui est passée sous le nez des Parisiens, puisque l’international italien s’est engagé avec West Ham contre une indemnité de 36M€. Une autre piste menait quant à elle à Marcus Rashford. Alors qu’il sera en fin de contrat en juin 2023, Manchester United a rapidement fermé la porte pour son joueur âgé de 24 ans. La Repubblica indiquait il y a quelques semaines que l’international anglais réclamerait 12M€ par an, reste à savoir si le PSG sera prêt à s’aligner sur ses exigences salariales pour essayer de l’arracher aux Red Devils .

L’AC Milan ne lâche pas Leao