Mercato - PSG : Une énorme opération se prépare pour ce chouchou de Campos

Publié le 4 octobre 2022 à 14h45

Thibault Morlain

Si Luis Campos fait les yeux doux à Rafael Leao, espérant le recruter au PSG, il faudra pour cela convaincre le Milan AC. Et cela ne sera pas une mince affaire. Les Lombards souhaitent prolonger le Portugais et entendent bien arriver à leurs fins. D'ailleurs, pour retenir Leao, le Milan AC serait prêt à faire de très gros efforts.

Malgré les 6 recrues de l'été au PSG, il y a eu certains ratés sur le mercato pour Luis Campos. Le Portugais a notamment échoué dans sa quête d'un nouvel attaquant. Cela pourrait n'être que partie remise. Et au PSG, Campos rêverait notamment de faire venir Rafael Leao, qu'il a connu au LOSC, et qui brille aujourd'hui au Milan AC.

Un contrat à 7M€ pour Leao

Toutefois, recruter Rafael Leao sera une mission très compliquée pour le PSG. En effet, le Mlan AC n'entend pas lâcher si facilement sa pépite. D'ailleurs, une prolongation de contrat est à l'ordre du jour pour Leao. Et comme expliqué par Tuttosport ce mardi, le club lombard serait prêt à dépasser son plafond salarial de 4,5M€ pour offre les 7M€ qu'il réclame pour continuer au Milan AC.

Une grosse concurrence à éloigner

Le Milan AC serait donc prêt à faire un énorme effort pour garder Rafael Leao. Et pour cause. Le danger plane et les prétendants sont nombreux pour le Portugais. Manchester City, le Real Madrid, Chelsea et donc le PSG seraient intéressés. Une prolongation au Milan AC refroidirait ces intérêts.