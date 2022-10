Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : C'est confirmé, Campos va lancer une opération XXL cet hiver

Publié le 4 octobre 2022 à 12h45

Dan Marciano

Nouvelle confirmation dans le dossier Milan Skriniar. Après L'Equipe et Le Parisien, c'est au tour de RMC de confirmer l'intérêt du PSG pour le défenseur slovaque, sous contrat avec l'Inter jusqu'à la fin de cette saison. Conseiller sportif du club parisien, Luis Campos préparerait une offre de 20M€ selon certains médias, de 30M€ selon d'autres.

Conseiller sportif du PSG, Luis Campos n'est pas du genre à abandonner sans se battre. Mis en échec cet été dans le dossier Milan Skriniar, le Portugais compte bien revenir à la charge dans ce dossier selon L'Equipe, le Parisien et, désormais, RMC Sport.

Mercato - PSG : Coup de tonnerre pour Skriniar, un accord est annoncé https://t.co/tNaFoIBw4v pic.twitter.com/ryB6HM9rPU — le10sport (@le10sport) October 3, 2022

L'intérêt du PSG pour Skriniar encore confirmé

Comme indiqué par RMC Sport , le PSG espérerait toujours recruter Milan Skriniar pour étoffer l'effectif du PSG. D'autant que l'Inter n'a toujours pas réussi à trouver un accord avec le défenseur slovaque pour prolonger son contrat.

Une offre comprise entre 20 et 30M€