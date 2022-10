Foot - Mercato - OL

OL : Bosz, avenir... Aulas pousse un énorme coup de gueule

Publié le 3 octobre 2022 à 10h00 par Arnaud De Kanel

En grande difficulté et sauvé à de nombreuses reprises par Anthony Lopes, l'OL a encore chuté en championnat. La tête de Peter Bosz est mise à prix par les supporters de l'OL qui réclament son départ, ce qui agace Jean-Michel Aulas. Le président de l'OL pousse un coup de gueule et réclame du soutien afin de sortir la tête de l'eau.

Défait par le RC Lens en clôture de la 9ème journée de Ligue 1, l'OL est en panne de résultat. Il s'agit déjà de la quatrième défaite de rang des Lyonnais en championnat. Ils stagnent à la 7ème position d'un classement toujours dominé par le PSG de Christophe Galtier. Les supporters de l'OL n'en peuvent plus et exigent le licenciement du coach Peter Bosz, une prise de position qui ne plait pas à Jean-Michel Aulas. L'homme qui cédera l'OL à la mi-octobre est furieux contre ses supporters.

@hugoguillemet quand on veut tuer son chien on dit qu’il a la rage:ls défaites ne sont pas révélatrices d nos qualités d’équipe,ni des options du staff:il faut travailler et gagner enfin vendredi l’OL est 7 ème et le bashing nous affaiblit plutôt que de nous aider:soyons forts 💪 — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) October 2, 2022

« Le bashing nous affaiblit plutôt que de nous aider »

Jean-Michel Aulas est à bout. Il ne supporte plus l'acharnement des supporters et des médias sur l'OL. Il s'attaque directement au journaliste de L'Equipe Hugo Guillemet et indirectement à ses supporters dans un tweet : « Quand on veut tuer son chien, on dit qu’il a la rage : les défaites ne sont pas révélatrices de nos qualités d’équipe, ni des options du staff : il faut travailler et gagner enfin vendredi (contre Toulouse). L’OL est 7e et le bashing nous affaiblit plutôt que de nous aider. Soyons forts. » Le ton est donné après la nouvelle défaite lyonnaise.

