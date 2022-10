Foot - Mercato - Manchester United

Mercato : Cristiano Ronaldo en attendant Lionel Messi ?

Publié le 10 octobre 2022 à 04h45

Thibault Morlain

Tandis que l’avenir de Lionel Messi fait actuellement énormément parler, c’est aussi le cas pour Cristiano Ronaldo. Finalement resté à Manchester United cet été, le Portugais pourrait profiter du mercato hivernal pour faire ses valises. Pour aller où ? L’avenir de CR7 pourrait bien s’écrire du côté de la MLS, où il pourrait à terme retrouver un certain Messi. Explications.

Ça ne s’arrange pas pour Cristiano Ronaldo. Alors que le Portugais est finalement resté à Manchester United cet été, Erik ten Hag ne compte toujours pas sur lui. Une situation qui fait forcément énormément parler et à l’approche du mois de janvier et du mercato hivernal, les discussions se relancent concernant l’avenir de Cristiano Ronaldo et un possible départ du Portugais.

Mercato : Annoncé sur le départ, Cristiano Ronaldo reçoit un message fort https://t.co/kA2O91FtIB pic.twitter.com/TNVl6Mou4n — le10sport (@le10sport) October 9, 2022

Direction l’Inter Miami ?

Pour Cristiano Ronaldo, la solution pourrait se trouver du côté des Etats-Unis. Selon les informations du Daily Star , le joueur de Manchester United pourrait en effet s’envoler vers l’Inter Miami, la franchise de David Beckham en MLS.

Cristiano Ronaldo bientôt imité par Lionel Messi ?

Alors que Cristiano Ronaldo pourrait donc poser ses valises en Floride, cela pourrait permettre de voir enfin le Portugais être associé à Lionel Messi. En effet, alors que l’Argentin est dans sa dernière année de contrat au PSG, il a souvent été annoncé en MLS, notamment à l’Inter Miami, qui n’a jamais caché son intérêt pour Messi. Affaire à suivre…