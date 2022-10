Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi vers la sortie, un coup légendaire préparé par le Qatar avec Cristiano Ronaldo ?

Publié le 9 octobre 2022 à 12h00

Bernard Colas

Alors qu’ils ont tous les deux changé de club à l’été 2021, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi pourraient encore faire parler d’eux lors du prochain mercato estival. Le Portugais souhaite toujours quitter Manchester United tandis que l’Argentin, lui aussi en fin de contrat, est dans le flou pour la suite de sa carrière. Leur avenir pourrait d’ailleurs être lié si l’on en croit la presse anglaise.

Cristiano Ronaldo n’y arrive pas. Après un été très mouvementé durant lequel il a cherché à quitter Manchester United, le Portugais de 37 ans est en souffrance du côté d’Old Trafford, avec un seul but inscrit au cours de ses 9 apparitions. Son départ est donc toujours d’actualité, malgré les rares options dont il dispose pour son avenir. Envoyé au Sporting CP, à Naples ou encore à Chelsea ces derniers mois, le nyméthique numéro 7 pourrait désormais avoir une ouverture avec le PSG à en croire la presse britannique.

Mercato - PSG : Cristiano Ronaldo en route pour remplacer Leo Messi, l’incroyable bombe de la presse anglaise https://t.co/ABNn7AJ2S9 pic.twitter.com/NC8iTDjePa — le10sport (@le10sport) October 9, 2022

En cas de départ de Messi, le PSG penserait à Cristiano Ronaldo

C’est en tout cas l’incroyable information divulguée ces dernières heures par The Sun . Alors que Lionel Messi est lui aussi dans sa dernière année de contrat et figure dans les petits papiers du FC Barcelone, Cristiano Ronaldo serait surveillé par les dirigeants du PSG, visiblement prêts à parier sur un autre Ballon d’Or. Mais tout comme La Pulga , Cristiano Ronaldo a aussi la cote aux États-Unis.

Cristiano Ronaldo ne dirait pas non à la MLS

L’Inter Miami rêverait en effet d’attirer Cristiano Ronaldo. Selon The Sun, la franchise de MLS appartenant à David Beckham préparait son offre pour convaincre le Portugais de rejoindre les États-Unis dès cet hiver ou bien l’été prochain. De son côté, l’attaquant portugais semble plus enclin à débarquer au PSG ou dans un autre club européen puisque sa priorité reste de jouer la Premier League, mais CR7 ne serait plus aussi catégorique que cela concernant la suite de sa carrière, envisageant sérieusement de rejoindre les États-Unis après son début de saison éprouvant à Manchester United. Affaire à suivre…