Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Voilà les deux destinations possibles pour Kylian Mbappé

Publié le 13 octobre 2022 à 02h15

Guillaume de Saint Sauveur

Alors qu’il semble bien déterminé à quitter au plus vite le PSG et que son divorce avec la direction du club de la capitale semble acté, Kylian Mbappé devra donc se trouver un point de chute à l’étranger. Le Real Madrid reste bien évidemment une option plausible dans ce dossier, mais un cador de Premier League devrait également tenter sa chance.

Kylian Mbappé et le PSG, ça sent la fin ! Depuis mardi, le feuilleton est reparti de plus belle pour l’attaquant français puisque plusieurs médias tels que RMC Sport , Le Parisien ont encore L’EQUIPE ont annoncé les envies de départ de Mbappé, et même dès le prochain mercato de janvier s’il dispose d’une ouverture qui lui convient.

Mercato - PSG : L’annonce de Kylian Mbappé qui plombe la presse espagnole https://t.co/MX92IOlhvv pic.twitter.com/b0vWxuLCvf — le10sport (@le10sport) October 12, 2022

Le Real Madrid est toujours là, mais…

Le Real Madrid sera forcément une option viable pour Kylian Mbappé dans les mois à venir étant donné l’intérêt persistant de l’écurie espagnole depuis maintenant des années pour le numéro 7 du PSG. En revanche, il paraît impossible de voir le club merengue tenter une manœuvre dès le mercato hivernal, mais Mbappé a une autre option possible sur le marché.

Liverpool rêve de Mbappé