Mercato - PSG : Le transfert de Mbappé bloqué par... Lionel Messi ?

Publié le 12 octobre 2022 à 20h30

Pierrick Levallet

En grand malaise au PSG depuis sa prolongation, Kylian Mbappé ne supporte plus sa situation. De ce fait, l’attaquant de 23 ans serait prêt à prendre une décision radicale puisqu’il souhaiterait quitter le club de la capitale. Néanmoins, il pourrait se retrouver bloquer à Paris à cause d’un certain Lionel Messi, en fin de contrat en juin prochain.

L’officialisation de la prolongation de Kylian Mbappé le 21 mai dernier semble bien loin désormais. Centre du projet du PSG, l’attaquant de 23 ans a bénéficié d’un tout nouveau statut dans le vestiaire parisien. Mais tout ne passe pas comme prévu pour lui, et il n’a pas manqué de le faire savoir avec plusieurs sorties, que ce soit devant les médias ou sur les réseaux sociaux. En grand malaise, Kylian Mbappé serait prêt à prendre une décision totalement radicale.

Mbappé réclame son transfert...

Comme annoncé par MARCA ce mardi, et confirmé par Le Parisien notamment, Kylian Mbappé aurait des envies d’ailleurs. La star du PSG ne supporterait plus sa situation dans la capitale, entre nouveau rôle et promesses non tenues. L’international tricolore réclamerait donc son transfert et voudrait plier bagages en janvier prochain, à l'occasion du mercato d'hiver. La direction parisienne voudrait néanmoins attendre l’été prochain, alors qu’il ne restera plus qu’un an de contrat à Kylian Mbappé.

... Messi parti pour le bloquer au PSG ?