Mercato - Real Madrid : «Au PSG, il était une icône», Mbappé a tout gâché ?

Thomas Bourseau

Le Real Madrid a vu des stars se succéder ces dernières années dont Cristiano Ronaldo, idole de toujours de Kylian Mbappé. Cependant, le capitaine de l’équipe de France n’est plus le joueur incontesté qu’il était au PSG depuis sa signature au Real Madrid selon Vincent Candela et est encore loin de son idole.

Kylian Mbappé (25 ans) a inscrit 8 buts en 16 rencontres au Real Madrid. Un bilan honorable pour tout autre recrue en temps normal, mais le meilleur buteur de l’histoire du PSG et le capitaine de l’équipe de France n’est pas un joueur lambda. Outre son réalisme qui a laissé à désirer à certains moments, le numéro 9 du champion d’Europe semble peiner à s’adapter à l’animation offensive du club merengue.

«Au Real Madrid, Kylian Mbappé est un joueur parmi d'autres»

Positionné à la pointe de son attaque, un poste qu’il affectionne guère, Kylian Mbappé doit beaucoup plus travailler que cela si l’on se fie au jugement de Vincent Candela. « Il doit travailler davantage en Espagne. Il peut encore grandir et devenir un joueur plus fort… Au Real Madrid, Kylian Mbappé est un joueur parmi d'autres, alors qu'au PSG, il était une icône ».

«Cristiano Ronaldo ? Il est trop tôt pour les comparer»

Pour RB Sports, le champion du monde 98 a donc affirmé que Kylian Mbappé n’avait plus son statut d’intouchable au PSG et ne peut pas encore se comparer à Cristiano Ronaldo au Real Madrid. « J'espère que Mbappé pourra suivre le chemin de Cristiano Ronaldo au Real Madrid. Mais il est trop tôt pour les comparer. Il faut d'abord qu'il gagne la Ligue des champions, comme le Portugais l'a fait plusieurs fois ».