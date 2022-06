Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle offre de 30M€ dans le feuilleton Lewandowski ?

Publié le 22 juin 2022 à 11h15 par Pierrick Levallet

En fin de contrat en juin 2023, Robert Lewandowski voudrait quitter le Bayern Munich cet été. La situation du Polonais aurait donc interpellé des clubs comme le PSG ou encore Chelsea. Mais ce serait le FC Barcelone qui serait le mieux engagé dans la course à l’attaquant de 33 ans. D’ailleurs, la formation blaugrana s’apprêterait à lâcher sa première offre dans le dossier.

Sous contrat jusqu’en juin 2023, Robert Lewandowski n’a pas prolongé avec le Bayern Munich. À 33 ans, le Polonais voudrait un nouveau défi - sans doute le dernier au haut niveau de sa carrière - et nourrirait donc des envies de départ pour cet été. Sa situation n’a pas manqué d’attirer des clubs comme le PSG, Chelsea ou encore le FC Barcelone. Ce serait d’ailleurs le club catalan qui serait en pole position malgré la forte concurrence sur le dossier. Une première offre serait même en préparation du côté de Joan Laporta.

Mercato : Robert Lewandowski a lâché sa réponse au PSG https://t.co/p6MAEBEtnw pic.twitter.com/ZtaIexVx3z — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) June 22, 2022

Le Barça prépare 30M€ pour recruter Lewandowski