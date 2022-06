Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Avant Galtier, ces anciens de l’OM qui ont signé à Paris

Publié le 22 juin 2022 à 7h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors que le PSG est de plus en plus proche de boucler la nomination de Christophe Galtier au poste d’entraîneur pour venir succéder à Mauricio Pochettino, certains supporters pourraient lui reprocher son passif d’ancien joueur et entraîneur-adjoint de l’OM. Pourtant, beaucoup d’autres se sont retrouvés dans ce cas de figure avant Galtier…

Peguy Luyindula

Recruté par l’OM à l’été 2004 pour 10M€ pour faire oublier Didier Drogba, Luyindula n’a jamais vraiment réussi à briller sous la maillot du club phocéen. Il avait par la suite enchainé les prêts à Auxerre puis Levante avant d’être définitivement vendu par l’OM… au PSG, en janvier 2007 ! Malgré la concurrence au fil de ses années parisiennes de Pauleta, Frau, Erding et beaucoup d’autres, il a réussi un passage plutôt convaincant au PSG avant d’être poussé vers la sortie quelques mois après le rachat du Qatar.

Zoumana Camara

Durant son passage à l’OM entre 2000 et janvier 2002, Zoumana Camara n’a pas vraiment marqué les esprits, contrairement à son aventure au PSG. Recruté en 2007, il passera finalement huit ans au Parc des Princes et fut même l’un des rares éléments d’avant la période QSI à avoir été conservé par les dirigeants qataris et Leonardo au PSG. Camara a finalement tiré sa révérence en 2015, et il occupe toujours un poste chez les U19 du club francilien.

Stéphane Dalmat

Après avoir explosé au RC Lens, Stéphane Dalmat espérait pouvoir confirmer à l’OM qui a déboursé pas moins de 11M€ à l’été 1999, une grosse somme pour un transfert de Ligue 1 à l’époque. Finalement, l’aventure marseillais du milieu de terrain a coupé court, et Dalmat a été recruté par le PSG seulement un an plus tard où il n’a guère mieux réussi.

Peter Luccin

Comme Dalmat, Peter Luccin a été transféré de l’OM au PSG à l’été 2000, et les internationaux espoirs de l’époque espéraient pouvoir briller ensemble dans la capitale. Mais au même titre que son compère, Luccin a rapidement viré au flop et a quitté le PSG pour rejoindre le Celta Vigo seulement un an plus tard, d’abord sous la forme d’un prêt puis ensuite d’un transfert sec de 9M€.

Claude Makelele

Peu de gens s’en rappelleront probablement, mais Claude Makelele a porté le maillot de l’OM avant celui du PSG ! Après s’être révélé au FC Nantes, le robuste milieu de terrain avait rejoint le club phocéen à l’été 1997, mais il n’y passera finalement qu’une seule saison avant d’aller vivre sa grande aventure en Espagne au Celta Vigo puis au Real Madrid. Et quelques années plus tard, en 2008, Makelele s’était engagé avec le PSG où il restera trois ans avant de prendre sa retraite et de débuter sa reconversion en tant qu’entraîneur-adjoint au Parc des Princes.

Laurent Blanc