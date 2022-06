Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un transfert fixé à 30M€ en attaque ?

Publié le 21 juin 2022 à 17h10 par Axel Cornic

Passé par le Paris Saint-Germain la saison dernière, avec d’ailleurs les meilleures prestations de sa jeune carrière, Moise Kean pourrait faire son retour. Luis Campos semble pour le moment travailler sur d’autres pistes comme avec Gianluca Scamacca, mais l’option Kean pourrait devenir intéressante, puisque du côté de la Juventus on chercherait à le vendre.

Une saison. Pour le moment, c’est ce qui résume la jeune carrière de Moise Kean. Une saison très réussie avec pas moins de 17 buts toutes compétitions confondues... sous le maillot du Paris Saint-Germain ! Pourtant, l’attaquant n’a pas été confirmé au terme de son prêt et a finalement retrouvé son club formateur de la Juventus. Il n’a toutefois pas su répéter ce qu’il a fait avec le PSG et à Turin on regrette déjà de l’avoir récupérer, sachant qu’il faudra obligatoirement verser au minium 28M€ à Everton, conformément au prêt de deux ans bouclé l’été dernier.

Moise Kean, au mois 30M€ ?