Mercato : Moise Kean frappe à la porte du PSG !

Publié le 10 juin 2022 à 21h10 par Axel Cornic

Passé en prêt la saison dernière, Moise Kean souhaiterait à tout prix retrouver le Paris Saint-Germain, alors que son retour à la Juventus ne s’est pas vraiment bien passé. Reste toutefois à voir si l’Italien est dans les plans de Luis Campos, qui est devenu le nouveau patron du sportif au PSG.

Avec la prolongation de Kylian Mbappé, le trio offensif titulaire du Paris Saint-Germain ne devrait pas changer. Le Français devrait à moins d’un coup de tonnerre évoluer aux côtés de Neymar et de Lionel Messi la saison prochaine... mais avec qui derrière ? Car Angel Di Maria va partir à la fin de son contrat, Arnaud Kalimuendo ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait et Mauro Icardi est clairement poussé vers la sortie, après une année catastrophique. La solution pourrait venir d’une ancienne piste de Leonardo...



Kean veut absolument retrouver le PSG