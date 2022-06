Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Liverpool à fond sur un crack des Verts ?

Publié le 10 juin 2022 à 19h10 par Pierrick Levallet

Reléguée en Ligue 2, l’ASSE va avoir du mal à retenir certains de ses joueurs. Pourtant, Laurent Batlles aimerait continuer avec quelques éléments du groupe actuel la saison prochaine, dont Saïdou Sow. Mais le défenseur central de 19 ans ferait l’objet d’un intérêt de Liverpool, conseillé par le capitaine de la sélection guinéenne Naby Keita.

Après une saison très délicate, l’ASSE n’a pas réussi à se maintenir en Ligue 1. Le club stéphanois évoluera en Ligue 2 à partir du prochain exercice et cela pourrait être la cause de nombreux départs cet été. Nouvel entraîneur des Verts , Laurent Batlles voudrait tout de même conserver certains éléments pour essayer de remonter en Ligue 1 dès la saison prochaine. Le successeur de Pascal Dupraz voudrait continuer avec Etienne Green, Mahdi Camara ou encore Saïdou Sow comme révélé par But Football Club . Mais ce dernier intéresserait un cador européen, finaliste de la dernière Ligue des champions.

Liverpool commence à superviser Saïdou Sow