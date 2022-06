Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Koulibaly a fait une annonce retentissante en interne

Publié le 19 juin 2022 à 23h30 par Amadou Diawara

Arrivé au PSG en tant que conseiller football, Luis Campos aurait identifié plusieurs cibles pour renforcer la défense centrale parisienne, et notamment Kalidou Koulibaly. Toutefois, le dirigeant portugais serait à la lutte avec la Juventus pour le pensionnaire du Napoli. Mais heureusement pour le PSG, Kalidou Koulibaly a déjà fait savoir qu'il ne comptait en aucun cas signer chez les Bianconeri cet été.

Après avoir prolongé officiellement Kylian Mbappé, Nasser Al-Khelaïfi aurait immédiatement fait une annonce fracassante à Leonardo. En effet, le président du PSG aurait fait savoir au directeur sportif italo-brésilien qu'il n'allait pas continuer son aventure à Paris. Et pour remplacer Leonardo, Nasser Al-Khelaïfi a décidé de nommer Luis Campos en tant que conseiller football. A peine arrivé au PSG, le Portugais aurait déjà commencé son travail pour renforcer l'effectif parisien, et notamment parce que le mercato estival a ouvert ses portes. Malgré la présence de Sergio Ramos, de Presnel Kimpembe et de Marquinhos, Luis Campos aurait l'intention de recruter un nouveau défenseur central de classe mondiale. Dans cette optique, le nouveau conseiller football du PSG aurait identifié plusieurs profils XXL, à savoir Milan Skriniar (Inter), Sven Botman - en plan B après le Slovaque comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité - Matthijs de Ligt (Juventus) et Kalidou Koulibaly (Naples). En ce qui concerne l'international sénégalais, Luis Campos aurait un adversaire redoutable sur ce dossier. En effet, comme indiqué par la Gazzetta dello Sport ce samedi, la Juventus serait également sur les traces de Kalidou Koulibaly. D'ailleurs, la Vieille Dame envisagerait d'offrir Federico Gatti en plus d'un chèque avoisinant les 20M€ au Napoli pour boucler le transfert du Sénégalais cet été. Toutefois, Kalidou Koulibaly ne compterait en aucun cas poser ses valises à Turin à l'intersaison.

Mercato - PSG : Luis Campos dégaine une offre XXL à Milan Skriniar https://t.co/kte7yNcN7Y pic.twitter.com/u4sXSj4Hhu — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) June 19, 2022

Kalidou Koulibaly refuse de signer à la Juventus