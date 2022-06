Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Skriniar lâche sa réponse à Campos, un transfert XXL prend forme

Publié le 24 juin 2022 à 12h30 par Bernard Colas

Priorité défensive du PSG dans ce mercato estival, Milan Skriniar aurait été convaincu par Achraf Hakimi de rejoindre la capitale française, avec à la clé un salaire annuel de 7.7M€. Le défenseur de 27 ans attendrait désormais que Luis Campos parvienne à trouver un accord avec l’Inter afin de régler son transfert.

Arrivé au PSG en tant que conseiller football de Nasser Al-Khelaïfi en remplacement de Leonardo, Luis Campos s’est rapidement mis au travail pour apporter les changements attendus au sein du club parisien. Comme annoncé par le10sport.com, le PSG va rapidement boucler le transfert de Vitinha (FC Porto) pour 40M€, et Renato Sanches (LOSC) pourrait suivre puisque nous vous révélions en exclusivité le week-end dernier l’offensive de Luis Campos pour le milieu portugais. Du renfort est donc attendu dans l’entrejeu, et il en est de même en charnière centrale avec l’arrivée espérée d’un défenseur. Milan Skriniar est la priorité du PSG à ce poste, et le club discute depuis plusieurs jours avec les différentes parties du dossier. Une avancée notable serait d’ailleurs à signaler.

Milan Skriniar a dit oui

Selon la Gazzetta dello Sport , Milan Skriniar est désormais convaincu à l’idée de rejoindre le Paris Saint-Germain. Conscient du besoin de l’Inter de renflouer les caisses, et pas forcément heureux de voir son club négocier son départ, le défenseur de 27 ans aurait fini par être séduit par l’option parisienne et aurait donné son accord à Luis Campos pour son transfert. Le conseiller sportif du PSG aurait été bien aidé par Achraf Hakimi, ancien de l’Inter, avec qui Skriniar aurait échangé. Des garanties sur le nouveau projet du club parisien ont été apportées par le latéral droit marocain selon le quotidien transalpin, suffisant pour convaincre Skriniar. Un salaire annuel de 7.7M€ attend le Slovaque à Paris, soit plus du double de ses émoluments actuels, un élément qui a également pesé dans son choix. Désormais, un accord doit être trouvé entre les deux clubs.





Mercato - PSG : Après Campos, Hakimi passe à l'action pour le transfert de Skriniar https://t.co/obvU31Z4n6 pic.twitter.com/TcNMyCRvNm — le10sport (@le10sport) June 24, 2022

Le PSG et l’Inter doivent trouver un accord