Mercato - OM : Le clan Luis Henrique lâche ses vérités sur son avenir

Publié le 24 juin 2022 à 10h45 par Bernard Colas

En manque de temps de jeu à l’OM, Luis Henrique envisage de plier bagage cet été, une opération vue d’un bon œil par Pablo Longoria. Ces derniers jours, l’attaquant brésilien est annoncé avec insistance vers le Torino, avec qui le club phocéen aurait trouvé un accord, mais à en croire l’entourage du joueur, la réalité est différente.

Si l’OM compte se renforcer cet été et a déjà bougé ses pions dans certains dossiers, Pablo Longoria veut également dégraisser. Kevin Strootman ou encore Duje Caleta-Car sont notamment sur le départ, tout comme Luis Henrique, annoncé vers le Torino. Selon la presse italienne, l’OM serait tombé d’accord avec le pensionnaire de Serie A sur les bases d'un prêt d'une saison avec une option d'achat avoisinant 6M€ pour l’attaquant brésilien, mais le départ de ce dernier n’est pas imminent pour autant. Luis Henrique doit encore donner son aval et semble en retrait des tractations actuelles.

Le clan Luis Henrique ne le voit pas au Torino