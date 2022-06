Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Galtier, Zidane... Les nouvelles révélations d’Al-Khelaïfi

Publié le 22 juin 2022 à 10h45 par Axel Cornic

Alors que les spéculations autour de la succession de Mauricio Pochettino vont bon train, Nasser Al-Khelaïfi a fait le tour des médias français et étrangers pour apporter sa vision du sujet. Le président du PSG a ainsi assuré ne jamais avoir contacté Zinedine Zidane et s’il n’a pas annoncé l’arrivée de Christophe Galtier, il a reconnu qu’un nouveau cycle doit démarrer cet été.

Place au nouveau Paris Saint-Germain. Depuis ce mardi, Nasser Al-Khelaïfi mène une véritable campagne médiatique en France comme à l’étranger, afin d’assurer à qui veut bien l’entendre son envie de changer de cap. Fini les gros transferts et le train de vie bling bling qui colle à la peau du PSG version QSI, l’accent est désormais mis sur un projet cohérent, mené bien sûr par un Luis Campos qui a remplacé Leonardo. « Luis Campos va se concentrer sur l’équipe première » a expliqué Al-Khelaïfi ce mardi, pour Le Parisien . « Mais nous voulons découvrir de nouveaux talents, de nouveaux marchés. On doit explorer de nouvelles directions. On doit trouver des joueurs qui seront fiers d’être à Paris, pour le club, pour le football et seulement pour le football ». Tout n’a toutefois pas été dévoilé...

« Galtier ? Ce n’est pas le moment des annonces, mais ce que je peux dire c’est que nous n’avons pas contacté Zinedine Zidane »