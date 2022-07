Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’énorme promesse du clan Neymar

Publié le 1 juillet 2022 à 19h10 par Axel Cornic mis à jour le 1 juillet 2022 à 19h14

Alors que son contrat a été vraisemblablement prolongé jusqu’en 2027, Neymar ne semble plus du tout être au centre du projet du Paris Saint-Germain. Un départ est même évoqué depuis quelques jours, avec le Brésilien qui semble représenter un passé avec lequel le nouveau PSG souhaite couper.

La prolongation de Kylian Mbappé a fait de l’ombre à Neymar, qui semblait être jusque-là la grande star du Paris Saint-Germain. Il faut dire qu’après une saison plus que décevante, sa position semble plus que jamais fragilisée et les derniers propos de Nasser Al-Khelaïfi n’ont fait que le confirmer. Des propos qui ne semblent d’ailleurs pas avoir plu à Neymar, qui aurait demandé à son entourage de lui trouver une porte de sortie du PSG.





Transferts - PSG : Un nouveau record pour Neymar sur le mercato ? https://t.co/jF5J87Jhd7 pic.twitter.com/Byo8Z8upze — le10sport (@le10sport) July 1, 2022

« Neymar réalisera l'une des plus belles saisons de sa carrière »

Contacté par L’Equipe ce vendredi, le clan Neymar semble pourtant concentré sur le PSG, avec une sorte de sentiment de revanche après une période assez délicate. Dans son entourage on assure qu’il « réalisera l'une des plus belles saisons de sa carrière », alors qu’il est attendu dans un peu plus d’une semaine pour la reprise des entrainements du PSG.

Pas vraiment de solution pour quitter le PSG ?