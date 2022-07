Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Galtier et Campos ont tranché pour le transfert de Kimpembe

Publié le 1 juillet 2022 à 19h45 par Pierrick Levallet mis à jour le 1 juillet 2022 à 19h51

Lors de ce mercato estival, le PSG serait à la recherche d’un nouveau défenseur central et se rapprocherait grandement de Milan Skriniar. Dans le même temps, le club de la capitale pourrait bien se séparer de Presnel Kimpembe. L’international tricolore est annoncé sur le départ ces derniers jours. Luis Campos et Christophe Galtier auraient d’ailleurs déjà tranché pour son avenir.

Lors de ce mercato estival, le PSG espère vendre plusieurs de ses indésirables. Néanmoins, c’est un titulaire qui pourrait bien quitter la capitale cet été. Ces derniers jours, Presnel Kimpembe est annoncé sur le départ. Le défenseur central de bientôt 27 ans se poserait des questions quant à la suite de sa carrière, lui qui a pour l’instant toujours évolué au PSG, puisqu’il est formé au club. L’international tricolore pourrait également être victime de la potentielle arrivée de Milan Skriniar, un an seulement après le recrutement de Sergio Ramos. Quelques échos faisaient d'ailleurs part de la possibilité que le PSG puisse se séparer de Presnel Kimpembe cet été. Mais il n’en serait finalement rien.

Kimpembe n’est pas sur la liste des transferts

Comme l’explique Le Parisien , le PSG n’aurait pas mis le nom de Presnel Kimpembe sur la liste des transferts. Christophe Galtier et Luis Campos apprécieraient le profil du vice-capitaine parisien. Malgré le possible recrutement de Milan Skriniar et le retour en forme de Sergio Ramos, la direction parisienne ne se verrait pas se séparer de Presnel Kimpembe cet été.

Le PSG attend qu’il soit exemplaire sur tous les plans

Cependant, le PSG attendrait de lui qu’il soit exemplaire à la fois sur et en-dehors du terrain pour la saison prochaine. Presnel Kimpembe devra donc vite faire oublier ce qui a été perçu comme un coup de pression lors de sa sortie le 5 juin dernier à la veille de Croatie - France. Reste maintenant à voir si le joueur voudra, lui, poursuivre l'aventure parisienne, son contrat n'expirant qu'en juin 2024.