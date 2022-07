Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : C’est confirmé, Campos prépare le transfert de Kimpembe

Publié le 1 juillet 2022 à 11h10 par Bernard Colas

Formé au PSG, Presnel Kimpembe est devenu l’un des cadres du club de la capitale, s’imposant comme un titulaire indiscutable en défense depuis le départ de Thiago Silva. Mais alors que Luis Campos négocie le transfert de Milan Skriniar, l’international français pourrait de son côté plier bagage. Une information qui se confirme au fil des heures.

Rares sont les joueurs formés au club à être parvenus à s’imposer au PSG, mais Presnel Kimpembe est parvenu à devenir l’un des tauliers de l’effectif au fil des années. Après sa prestation XXL face au FC Barcelone sur la pelouse du Parc des Princes en 2017, le défenseur a gravi les échelons, s'imposant comme un titulaire indiscutable en charnière centrale suite au départ de Thiago Silva, devenant par la même occasion le vice-capitaine du PSG derrière Marquinhos. Mais à bientôt 27 ans (il les fêtera le 13 août), Presnel Kimpembe se pose des questions concernant la suite de sa carrière. Il n’a pas échappé au titi parisien que sa direction négocie actuellement avec l’Inter pour le transfert de Milan Skriniar, une année après la venue de Sergio Ramos, et au sein du club, on songe aussi à se séparer du champion du monde tricolore.

Le PSG à l'écoute des offres pour Kimpembe

Ces dernières heures, plusieurs médias ont révélé que Presnel Kimpembe pourrait plier bagage cet été. Selon Sky Italia , Luis Campos ne ferme pas la porte à un départ de l’international français, une information confirmée notamment par Foot Mercato, expliquant que le club avait fixé son prix à 50M€. Et d’après RMC , le PSG est bel et bien disposé à vendre son joueur. Presnel Kimpembe aurait effectivement été placé sur la liste des transferts et pourrait être poussé vers la sortie en cas d’offre satisfaisante.

Transferts - PSG : Kimpembe prévient Campos pour son mercato https://t.co/671lESWUYi pic.twitter.com/8dV78dLHSn — le10sport (@le10sport) June 29, 2022

Kimpembe dans le flou pour son avenir