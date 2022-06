Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : A Paris, on commence à manquer de solutions pour le transfert de Neymar

Publié le 30 juin 2022

Les routes de Neymar et du Paris Saint-Germain pourraient se séparer cet été, mais on ne peut pas vraiment dire que les solutions sont nombreuses. Peu de clubs semblent intéressés par la star brésilienne, qui de son côté rêve d’un retour assez improbable au FC Barcelone. Son ancien capitaine au PSG Thiago Silva aimerait le retrouver du côté de Chelsea, mais Neymar pourrait finalement être berné par l’un de son compatriote.

C’est sans aucun doute l’un des feuilletons qui nous tiendra en haleine pendant ce mercato estival. Après une saison extrêmement décevante, avec une nouvelle blessure qui lui a fait rater douze matchs de novembre 2021 à févier 2022, Neymar semble être poussé vers le départ au Paris Saint-Germain. Les dernières sorties de Nasser Al-Khelaïfi semblaient être directement adressées à la star brésilienne, dont le contrat qui le lie au PSG irait désormais jusqu’en 2027 après l’activation d’une option début juin. Le problème c’est que très peu de clubs semblent être intéressés par un joueur de 30 ans, qui gagne pas moins de 40M€ brut au PSG.

Le PSG cherche des solutions pour s’en débarrasser

Deux solutions se présentent pour le PSG, avec une qui pourrait couter extrêmement cher ! El Pais ou encore Il Corriere della Sera ont révélé ces derniers jours que les Parisiens auraient songé à une résiliation du contrat de Neymar, qui ne s’y opposerait apparemment pas. Toutefois, il réclamerait près de 200M€ d’indemnités, soit un peu moins que le montant payé par le PSG en 2017 pour le recruter. Il Corriere explique qu’une autre solution serait de le prêter, mais là encore le PSG devrait prendre en charge une grosse partie de son salaire.

« Il faut que Neymar vienne à Chelsea »

Totalement perdu à quelques mois de la Coupe du monde au Qatar, Neymar peut compter sur ses proches et notamment sur Thiago Silva, qui l'a récemment invité à quitter le PSG comme lui... afin de le rejoindre à Chelsea. « Il faut qu’il vienne à Chelsea. S’il part, il doit venir ici » a expliqué l’ancien capitaine du PSG, lors d’un récent entretien accordé à UOL Esporte. « Il n’y a plus besoin de parler de ses qualités. En plus, c’est un super pote. Pour l’instant, je ne sais rien. Mais j’espère que cela se concrétisera et que ça ne restera pas seulement au stade des informations ». Thiago Silva n’est d’ailleurs pas le seul ancien du PSG que Neymar pourrait croiser à Chelsea, puisqu’il pourrait également y retrouver Thomas Tuchel.

Chelsea souhaiterait plutôt miser sur Raphinha