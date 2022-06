Mercato : PSG, Barcelone... Un ultimatum est fixé pour ce compatriote de Neymar

Foot - Mercato - PSG

Pisté par le FC Barcelone et le PSG, Raphinha ne sait toujours pas où il jouera la saison prochaine. L’ailier de Leeds United privilégie le club catalan mais la situation n’évolue pas, à tel point qu’il aurait lancé un ultimatum au Barça. Cette semaine, Deco, son agent, doit se rendre en Catalogne pour faire le point sur les intentions du FC Barcelone.

L’avenir de Raphinha est très flou. Auteur d’une saison brillante avec Leeds United, l’international brésilien n’a pas encore tranché pour son avenir. Il faut dire que l’ancien joueur du Stade Rennais aura l’embarras du choix puisque le PSG et le FC Barcelone s’intéressent à son profil. En mars dernier, Sport annonçait même un accord de principe entre le club catalan et Raphinha. Depuis, la situation semble stagner. Mais tout pourrait se débloquer prochainement…

Raphinha deal. Barcelona have full agreement with his agent Deco since February on a five year deal but Leeds want €55m, no plan to change their price tag. 🇧🇷 #FCB Barça need to be fast as Premier League clubs are back in the race, including Arsenal - but no bid submitted yet.