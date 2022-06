Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un prétendant surprenant entre en scène pour Neymar

Publié le 30 juin 2022 à 16h30 par Amadou Diawara

Malgré un contrat qui va être prolongé jusqu'en juin 2027, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Neymar pourrait porter d'autres couleurs que celles du PSG en 2022-2023. En effet, la direction parisienne chercherait un nouveau point de chute à son numéro 10 et lui aurait fait savoir. Conscient de la situation, le Milan AC serait à l'affût, emballé par l'idée de boucler le prêt de Neymar cet été.

En mai 2021, le PSG a annoncé la prolongation de Neymar. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, les deux camps ont trouvé un montage pour étendre leur engagement automatiquement jusqu'au 30 juin 2026 il y a un an, puis jusqu'en 2027 cet été. Malgré tout, Neymar pourrait ne plus faire long feu au PSG.

Le PSG envisage de prêter Neymar pour faciliter son départ

D'après les indiscrétions d' El Pais , divulguées ce mardi, le PSG aurait bel et bien décidé de se débarrasser de Neymar lors de ce mercato. D'ailleurs, à en croire le média ibérique, des émissaires du club de la capitale aurait fait savoir au père de Neymar qu'une porte de sortie était recherchée pour cet été, et ce, lors d'une réunion organisée il y a quelques jours.

Le PSG est disposé à assumer une partie du salaire de Neymar

Et alors que l'opération pourrait couter trop cher pour les potentiels prétendants de Neymar, le PSG serait prêt à faire d'énormes gestes pour faciliter son départ cet été. Comme l'a indiqué El Pais , les hautes sphères du PSG seraient disposées à laisser filer leur numéro 10 sous la forme d'un prêt, sachant qu'un transfert serait une mission impossible à réaliser actuellement. Et pour se donner encore plus de chances de se séparer de Neymar, le PSG serait ouvert à l'idée de payer une partie de son salaire pour aider son prochain club. Et ces nouvelles conditions auraient alerté un nouveau prétendant.

