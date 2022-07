Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L'échec Axel Witsel à l'origine du départ de Sampaoli ?

Publié le 2 juillet 2022 à 11h10 par Bernard Colas

Ce vendredi, l’OM a annoncé le départ de Jorge Sampaoli, à un an de la fin de son contrat. L’Argentin serait déçu du début du mercato estival, et notamment de l’échec du club phocéen avec Axel Witsel. Comme vous l’a révélé le10sport.com, Pablo Longoria a tenté sa chance avec le milieu belge, en vain, de quoi frustrer l’Argentin.

Quel entraîneur dirigera l’OM la saison prochaine ? Vendredi, le club phocéen a officialisé le départ de Jorge Sampaoli. « Pour préparer une saison, on a commencé à travailler. C'est un projet, tout le monde doit aller dans la même direction. On entre dans des moments de frictions professionnelles, pas personnelles. J'ai lu son communiqué. Il y avait de l'émotion et elle est partagée. C'est une question de timing. On a décidé que c'était la meilleure des décisions de nous séparer pour protéger le club », a réagi Pablo Longoria ce vendredi.

L’échec de l’OM avec Witsel

Parmi les raisons qui ont poussé Jorge Sampaoli à vouloir quitter l’Olympique de Marseille, le début du mercato estival réalisé par le club phocéen, très discret jusqu’à présent. Pourtant, Pablo Longoria a activé plusieurs pistes, en tentant notamment sa chance avec Axel Witsel comme vous l’a révélé en exclusivité le10sport.com, mais le milieu belge, libre après la fin de son contrat avec le Borussia Dortmund, a décidé de rejoindre l’Atlético de Madrid. Un gros coup dur pour Jorge Sampaoli.





Sampaoli comptait sur Witsel pour cette saison