Mercato - Officiel : Après Gigot, l'OM annonce un nouveau transfert à 7M€

Publié le 30 juin 2022 à 17h00 par Dan Marciano

Après Samuel Gigot, l'OM a annoncé l'arrivée d'une nouvelle recrue ce jeudi après-midi. Agé seulement de 19 ans, le jeune Isaak Touré s'est engagé avec le club marseillais après avoir passé avec succès sa visite médicale. Arrivé en provenance du Havre, le défenseur central de 19 ans s'est engagé avec la formation phocéenne jusqu'en 2027.

Le mercato estival est lancé à l'OM. On le savait, Samuel Gigot avait signé son contrat avec le club marseillais en janvier dernier. Après avoir terminé le dernier exercice avec le Spartak Moscou, le défenseur central a participé au premier entraînement, organisé par Jorge Sampaoli ce mercredi. Après avoir annoncé Gigot, par le biais d'une petite vidéo sur les réseaux sociaux, l'OM a officialisé la signature d'un nouveau défenseur central.

Isaak Touré débarque à l'OM

Ce jeudi, l'OM a annoncé la signature d'Isaak Touré, jeune défenseur central de 19 ans. Formé au Havre, le joueur s'est engagé avec la formation phocéenne jusqu'en 2027. Un joueur prometteur, qui a disputé le dernier Euro avec les U-19 en Slovaquie. Le transfert est estimé à 5,5M€ + 1,5M€ de bonus selon le journaliste Fabrizio Romano.

Le défenseur international français U19 𝗜𝘀𝗮𝗮𝗸 𝗧𝗼𝘂𝗿𝗲́ 🇫🇷 s’est engagé jusqu’au 𝟯𝟬 𝗷𝘂𝗶𝗻 𝟮𝟬𝟮𝟳 en provenance du @HAC_Foot après le succès de sa visite médicale ✍️Plus d’infos 👉 https://t.co/W8hqZigRse pic.twitter.com/Eshmbdiosj — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) June 30, 2022

Un joueur prometteur