Mercato - OM : Saliba est parti, Longoria a déjà trouvé son successeur

Foot - Mercato - OM

Après le départ de William Saliba, l’OM n’a d’autre choix que de lui trouver un remplaçant. Intéressé par Isaak Touré, Pablo Longoria était en concurrence avec Manchester City. Cependant, le président olympien aurait remporté ce duel puisque le jeune défenseur du Havre serait tombé d’accord avec l’OM autour d’un contrat de 5 ans. Le pensionnaire de Ligue 2 récupérera 7M€.

Les recrues se font attendre à Marseille ! Après un mois de mercato, l’OM n’a toujours pas officialisé la moindre recrue (hormis Samuel Gigot, recruté en hiver). Une situation qui inquiète Jorge Sampaoli. Avec le départ de William Saliba, le technicien argentin attend son successeur. Depuis plusieurs semaines, l’OM discute avec Isaak Touré mais est concurrencé par Manchester City sur le dossier.

En effet, les Skyblues auraient trouvé un accord avec Le Havre et entendaient prêter le jeune défenseur français dans la foulée à Troyes. Pour l’OM, le feuilleton semblait donc terminé mais Longoria n’a pas lâché l’affaire et serait sur le point d’inverser la tendance.

Isaak Touré from Le Havre to Olympique de Marseille: it's time ⌛️Deal 100% agreed between clubs and also on player-side: promising centre-back Isaak Touré is joining OM. ⚪️🔵 #OM #TeamOMHe will sign his 5-years-contract soon: €7m-fee agreed and confirmed. 🇫🇷💫 pic.twitter.com/1LLnKBjk6F