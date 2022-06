Foot - Mercato - OM

Mercato - ASSE : Batlles va encore perdre gros après Khazri

Publié le 30 juin 2022 à 13h15 par Hugo Ferreira

Prêté à l’AS Saint-Étienne lors de la deuxième partie de saison, Falaye Sacko a montré de belles choses durant ses quelques apparitions. Les Verts aimeraient pouvoir compter à nouveau sur l’international malien pour le prochain exercice, cependant, celui-ci serait proche de s’engager en faveur de Montpellier, où il retrouvera Arnaud Nordin et Wahbi Khazri.

Reléguée à l’issue des barrages face à l’AJ Auxerre, l’AS Saint-Étienne compte bien retrouver l’élite dès la saison prochaine. Pour cela, les Verts veulent se montrer actif lors de ce mercato estival, et plusieurs mouvements ont déjà eu lieu. Après avoir changé d’entraineur afin d’accueillir Laurent Batlles, trois arrivées ont été enregistrées, ainsi que deux départs. En fin de contrat dans le Forez, deux éléments importants se sont engagés en faveur de Montpellier.

Mercato - ASSE : Déjà deux départs à prévoir pour Batlles ? https://t.co/mfa56ZxUdY pic.twitter.com/BFaczEStqE — le10sport (@le10sport) June 30, 2022

Montpellier a déjà recruté Khazri et Nordin

Convaincants en début de saison, les hommes d’Olivier Dall'Oglio ont été beaucoup plus en difficultés lors des derniers matchs, et Montpellier a finalement terminé à la 13ème place du classement de Ligue 1. Désireux de faire mieux lors de la prochaine campagne, le MHSC a déjà lancé son mercato en enregistrant deux signatures. En fin de contrat avec l’AS Saint-Étienne, Wahbi Khazri et Arnaud Nordin ont signé librement en faveur de La Paillade , et l’un de leurs coéquipiers des 6 derniers mois pourrait les rejoindre.

Falaye Sacko est très proche de Montpellier