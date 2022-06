Foot - Mercato - PSG

Mercato : Areola explose un record du PSG

Publié le 30 juin 2022 à 13h00 par Arthur Montagne

Ces dernières années, le PSG a rarement réalisé des ventes intéressantes. Mais durant cet été 2022, le club de la capitale a trouvé un accord avec West Ham pour le transfert définitif d'Alphonse Areola. Le portier formé au PSG est transféré pour une somme comprise entre 10 et 12M€ selon les sources et bat largement un record à Paris puisqu'il devient d'assez loin le gardien le mieux vendu de l'histoire du club de la capitale. Le 10 Sport vous propose de retrouver les 5 portiers les plus chers du PSG.

5) Mike Maignan - 2015 - 1M€

Mike Maignan fait partie de ces nombreux joueurs formés au PSG qui ont quitté le club de la capitale avant de prendre part au moindre match. En 2015, il rejoint ainsi le LOSC qui débourse 1M€ ainsi qu'un pourcentage à la revente pour le recruter. D'abord doublure de Vincent Enyeama, Mike Maignan attendra deux saisons avant de s'emparer de la place de titulaire dans les buts lillois, et il ne la lâchera plus. Rapidement, il va s'imposer comme l'un des meilleurs gardiens de Ligue 1 et contribuera largement au titre obtenu par le LOSC en 2021. Des prestations qui vont convaincre l'AC Milan de lâcher 15M€ pour le recruter. Et malgré la pression que représentait la succession de Gianluigi Donnarumma, le natif de Cayenne en Guyane va rapidement faire oublier l'Italien pour décrocher le titre en Serie A. Il est même aujourd'hui celui qui est amené à prendre la place d'Hugo Lloris dans les buts de l'équipe de France après la Coupe du monde.

4) Mickaël Landreau - 2009 - 1,6M€

Pour trouver trace du prochain gardien de but dans ce classement, il faut remonter assez loin dans l'histoire du PSG, et ce n'est pas la période la plus mémorable du club de la capitale. En 2006, Mickaël Landreau quitte son club formateur, le FC Nantes, après 10 saisons pour rejoindre le PSG libre de tout contrat. Le club de la capitale cherchait un remplaçant à Lionel Letizi et réalise donc un joli coup avec celui qui est considéré comme l'un des meilleurs gardiens de Ligue 1. Cependant, Mickaël Landreau n'arrive pas dans les meilleures périodes de l'histoire du PSG et va même réaliser quelques boulettes mémorables. L'histoire prendra fin en 2009 lorsque le LOSC débourse 1,6M€ pour le recruter.

3) Marcin Bulka - 2022 - 2M€

Le troisième de ce classement est un transfert encore très frais. En effet, Marcin Bulka, arrivé libre en 2019 en provenance de Chelsea, quitte le PSG pour s'engager définitivement avec l'OGC Nice, après une saison en prêt, contre un chèque de 2M€. Le portier polonais ne restera pas nécessairement dans les mémoires du club de la capitale où il a disputé seulement 2 matches dont un qui s'est soldé par une défaite contre le RC Lens (0-1) à cause d'une erreur de sa part. Malgré tout, avec l'OGC Nice, il s'est montré solide en Coupe de France, éliminant même le PSG aux tirs-au-but.

🆕 @marcin_bulka transféré définitivement à l'@ogcnice. Le club souhaite beaucoup de réussite à Marcin sous ses nouvelles couleurs ! 🔴🔵 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) June 1, 2022

2) Kevin Trapp - 2019 - 7M€

Pas totalement satisfait des prestations de Salvatore Sirigu, le PSG décide de lâcher 9,5M€ pour recruter Kevin Trapp durant l'été 2015. Le portier de l'Eintracht Francfort est alors considéré comme l'un des futurs grands gardiens du football allemand et doit rapidement confirmer son statut à Paris. Après une première saison en tant que titulaire indiscutable, Kevin Trapp est mis en concurrence avec Alphonse Areola par Unai Emery la saison suivante. Ses prestations ne sont donc guères convaincantes et l'Allemand restera malheureusement à jamais comme le portier de la remontada subie à Barcelone. La saison suivante, il se retrouve remplaçant et finit par être prêté à son ancien club, l'Eintracht Francfort, avant un transfert définitif pour 7M€ en 2019.

1) Alphonse Areola - 2022 - 10-12M€