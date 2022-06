Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : McCourt prépare le terrain pour la vente du club

Publié le 30 juin 2022 à 10h00 par Dan Marciano

Contrairement à ce qu'affirment certains journalistes comme Thibaud Vézirian, l'OM n'aurait pas été vendu à des hommes d'affaires saoudiens. Mais une chose est certaine, Frank McCourt fait en sorte de remettre sur pied le club afin d'offrir à des investisseurs potentiels des conditions idéales. Malgré les nombreux démentis de l'Américain, une vente de l'OM dans les prochains mois ne serait pas exclue.

Le dossier de la vente de l'OM est un vieux serpent de mer à Marseille. Objet de nombreux fantasmes, il a animé l'actualité marseillaise à de nombreuses reprises. Le temps passe, mais certains journalistes comme Thibaud Vézirian continuent d'alimenter les rumeurs. Le journaliste répète depuis plusieurs mois que l'OM a été vendu à des investisseurs saoudiens.

Mercato - OM : Excellente nouvelle pour les finances du projet McCourt https://t.co/TbJQlWIClP pic.twitter.com/Yq1wi3YtN4 — le10sport (@le10sport) June 26, 2022

Pour Vézirian, l'OM est déjà vendu

Lors d'un live sur Twitch organisé le 14 juin dernier, Thibaud Vézirian en avait remis une couche. « Comme annoncé depuis janvier 2021, il y a dans les parages des Emiratis, des Saoudiens. Le PIF a pris des parts de KHC (Kingdom Holding Company), tout s’entremêle. La réalité c’est que c’est vendu. Plus les jours passent, plus on se rapproche d’une annonce » avait-il déclaré. Un autre journaliste s'est exprimé sur ce dossier de vente et sur le possible départ de Frank McCourt, présent à l'OM depuis octobre 2016.

« McCourt est en train de faire ce qu'il a envie de faire »

Journaliste pour la Provence, Alexandre Jacquin a laissé entendre que l'OM n'était pas vendu. Cependant, McCourt fait en sorte de renforcer l'attractivité de l'OM « Je ne dis pas que l'OM est vendu. Mais aujourd'hui, la mariée est belle. McCourt est en train de faire ce qu'il a envie de faire. C'est à dire, redonner une bonne image de l'OM, la qualification pour la Ligue des champions, le stade est plein, les droits TV sont là, il y a la CVC avec la Ligue. Donc si McCourt doit vendre c'est dans les prochaines années, voire dans les prochains mois. Car la situation est bien meilleure qu'en 2020 et 2021. La situation peut changer » a-t-il déclaré lors d'un entretien accordé à Football Club Marseille.

McCourt a démenti à de nombreuses reprises