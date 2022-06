Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un nouveau transfert quasiment bouclé ?

Publié le 29 juin 2022 à 23h00 par Arthur Montagne

Reléguée en Ligue 2, l'AS Saint-Etienne prépare de gros changements au sein de son effectif. Trois joueurs sont arrivés tandis qu'ils sont nombreux à se retrouver sur le départ. Et c'est encore loin d'être terminé puisque Tristan Dingomé, que Laurent Battles connaît bien pour l'avoir eu sous ses ordres, est toujours dans le viseur de l'ASSE.

L'AS Saint-Etienne s'est lancée dans son renouveau. Après sa relégation en Ligue 2, le club du Forez est contraint à renouveler son effectif. Et pour cause, de nombreux joueurs voient leurs contrats arriver à échéance à commencer par Wahbi Khazri et Arnaud Nordin, qui ont tous les deux rejoint Montpellier. Mais c'est loin d'être terminé. L'ASSE est donc obligée d'anticiper et a déjà bouclé l'arrivée de trois nouveaux joueurs à savoir les deux défenseurs Anthony Briançon et Jimmy Giraudon ainsi que le milieu de terrain Dylan Chambost.

Dingome proche de l'ASSE ?

Un recrutement signé Laurent Battles qui a eu sous ses ordres Jimmy Giraudon et Dylan Chambost à Troyes. Selon les informations de BUT Football Club , le nouvel entraîneur de l'ASSE souhaiterait attirer un autre joueur qu'il connaît bien à savoir Tristan Dingomé. Sous contrat avec l'ESTAC jusqu'en juin 2023, le milieu de terrain est très apprécié chez les Verts.

Transferts - ASSE : Mercato, projet… Laurent Batlles dit tout sur son arrivée à l’ASSE https://t.co/8gB44ktzVq pic.twitter.com/pXJjnTfF6H — le10sport (@le10sport) June 29, 2022

Un mercato animé pour les Verts