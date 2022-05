Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette mise au point sur le transfert de Neymar au PSG !

Publié le 19 mai 2022 à 23h10 par La rédaction

Interrogé sur l’arrivée de Neymar au PSG, Maxwell dit que les planètes se sont alignées pour que le transfert du meilleur joueur du monde, selon lui, se réalise.

L’arrivée de Neymar au Paris Saint-Germain en août 2017 reste aujourd’hui le transfert le plus cher de l’histoire. En effet, le Brésilien a été acheté pour 222M€, soit le montant de sa clause libératoire. Un mouvement exceptionnel compte tenu des dernières performances de l’ailier avec le FC Barcelone, lui qui sortait d’une saison à 20 buts et 26 passes décisives. Toutefois, si beaucoup pensent que l'ancien latéral du club de la capitale, Maxwell, a joué un grand rôle dans cette opération, ce dernier reste plus mesuré.

« Le grand responsable de la venue de Neymar au PSG, c’est Neymar »