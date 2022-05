Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Lewandowski va faire une victime au Barça !

Publié le 19 mai 2022 à 22h30 par Thomas Bourseau

Alors que le FC Barcelone serait bien positionné pour boucler le transfert de Robert Lewandowski. Et il se pourrait que Memphis Depay en fasse les frais.

Le FC Barcelone serait susceptible de frapper un grand coup sur le marché des transferts. En effet, depuis quelque temps, il est question d’un transfert de Robert Lewandowski au Barça . En effet, selon AS , le comité de direction blaugrana présidé par Joan Laporta se serait déjà mis d’accord avec le clan Lewandowski sur les bases de son futur contrat, à savoir une durée de trois ans et un salaire annuel de 9M€. Il ne manquerait plus qu’à en faire de même avec le Bayern Munich. Alors que le contrat de Lewandowski arrivera à expiration le 30 juin 2023, il se pourrait que pour 60M€, le transfert soit bouclé selon AS . C’est du moins l’offre maximale que proposerait le Barça .

Lewandowski IN, Depay OUT ?