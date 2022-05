Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Pini Zahavi est passé à l’action pour le transfert de Robert Lewandowski !

Publié le 19 mai 2022 à 18h30 par Thomas Bourseau mis à jour le 19 mai 2022 à 18h33

Alors que le FC Barcelone aurait trouvé un accord avec Robert Lewandowski sur les bases de son futur contrat, Pini Zahavi, agent du buteur du Bayern Munich, se serait rendu dans la ville catalane afin de trouver un domicile pour le Polonais et sa famille.

Robert Lewandowski serait potentiellement le prochain grand attaquant du FC Barcelone. Orphelin de Lionel Messi depuis le départ de l’ex-capitaine du Barça , le FC Barcelone de Xavi Hernandez doit compter sur Memphis Depay depuis l’été, et depuis cet hiver sur Ferran Torres et Pierre-Emerick Aubameyang. Cependant, le président Joan Laporta a fait part lors d’une interview pour Mundo Deportivo qu’il souhaitait mettre la main sur quatre voire cinq recrues estivales. Et selon la presse espagnole et allemande, la future figure de proue du FC Barcelone pourrait être Robert Lewandowski. Selon les informations divulguées par AS , les négociations seraient bien engagées entre Robert Lewandowski et le FC Barcelone pour un contrat de trois saisons et un salaire annuel de 9M€. Le forcing du joueur auprès des dirigeants du Bayern Munich, initialement réticents à sa vente à une année de l’expiration de son contrat en juin 2023, aurait changé la donne en incitant le Bayern à prendre en considération un transfert pour le serial buteur du club bavarois. L’optimisme serait de mise du côté du FC Barcelone à présent. Encore faudrait-il selon le journaliste Javi Miguel, qu’un terrain d’entente soit trouvé entre le Barça et le Bayern Munich au niveau de l’indemnité du transfert de Robert Lewandowski. Le FC Barcelone serait prêt à proposer jusqu’à 60M€ et refuserait d’aller plus haut pour l’attaquant de 34 ans qui ne dispose plus que d’une seule année de contrat.

Zahavi en quête d'une maison à Barcelone pour Lewandowski