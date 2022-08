Foot - Mercato

Comme Griezmann, ils ont fait rêver les Marseillais cet été

Publié le 29 août 2022 à 15h00 par Thomas Bourseau

L’OM a eu sa dose de stars dans sa longue histoire. Dernièrement, c’est Mario Balotelli et Arkadiusz Milik qui ont évolués en portant les rêves de gloire des supporters marseillais. Et alors qu’Alexis Sanchez a déposé ses valises à l’Olympique de Marseille, d’autres grands noms du football européen ont été annoncés du côté de l’OM. Tour d’horizon.

Cristiano Ronaldo, le rêve trop vite brisé

La rumeur Cristiano Ronaldo a littéralement mis le feu à la toile. Il faut dire que l’histoire aurait été belle. En quête d’un club évoluant en Ligue des champions cette saison, compétition à laquelle Manchester United ne participera pas, Ronaldo a été annoncé aux quatre coins de l’Europe. Le PSG, le Bayern Munich, Chelsea, le Borussia Dortmund et notamment l’OM. Les déclarations des anciens joueurs du club comme Djibril Cissé, Mamadou Niang ou encore Samir Nasri ont permis d’ajouter de l’ampleur aux rumeurs, au même titre que le tweet publié par le rappeur Jul. De quoi permettre à la fan base de l’OM de se mettre à rêver et le hashtag #RonaldOM a fait son apparition. Mais comme le président Pablo Longoria et l’entraîneur Igor Tudor l’ont fait savoir, cette signature est infaisable pour le club phocéen.

Antoine Griezmann, la dernière en date

Ayant grandi en supportant l’OM, Antoine Griezmann n’a jamais porté les couleurs du club phocéen. Cependant, alors que son avenir du côté de l’Atletico de Madrid s’écrirait en pointillés, le champion du monde tricolore a été annoncé par le journaliste Hugo Scoccia à l’OM. Une option qui plairait particulièrement au principal intéressé. De quoi permettre ça Matt Pokora d’à son tour se mettre à rêver pour une éventuelle venue de Griezmann au Vélodrome. « T’es beau comme ça dans le maillot de ton club français préféré mon cousin ». a publié le chanteur sur son compte Twitter via un montage dans lequel Griezmann arbore la tunique marseillaise. Cependant, il semblerait d’après les derniers échos qu’Antoine Griezmann ne débarquera pas à l’OM.

Mercato - OM : Après Cristiano Ronaldo, Griezmann est attendu à Marseille https://t.co/NlCJBnyRSz pic.twitter.com/xMzA5lYkyA — le10sport (@le10sport) August 27, 2022

Paulo Dybala, le gros coup à 0€ du début de mercato

« Dybala ? C'est mort. Il travaille avec une agence européenne. L'un des hommes de cette agence me dit qu'il n'y a aucun intérêt de le faire venir en France. Sauf pour venir à Paris car c'est le seul club qui peut se le payer » . Après une conversation avec un membre de l’agence représentant Paulo Dybala, Idriss Kasbi, journaliste du Phocéen , a fait passer le message ci-dessus début juillet. Pour rappel, Dybala venait tout juste de bénéficier du statut d’agent libre après que son contrat à la Juventus soit arrivé à expiration. Avant qu’Alexis Sanchez débarque en août, Pablo Longoria se serait bien renseigné sur la situation de Paulo Dybala qu’il a connu lors de son passage au sein de la direction de la Juventus. Finalement, Dybala a signé en faveur de la Roma de José Mourinho.

Memphis Depay, la demande de Sampaoli écoutée par Longoria