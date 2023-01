L’OM boucle un énorme coup à 10M€, il calme tout le monde

La rédaction

Courtisé par de nombreuses équipes depuis son excellente Coupe du monde, Azzedine Ounahi a, finalement, fait le choix de quitter Angers et de s'engager avec l'OM. Un transfert estimé à 10M€. L'international marocain est très attendu par les supporters marseillais. Mais Pierre Ménès se montre assez réservé sur les qualités du joueur.

Longtemps, la piste Azzedine Ounahi était apparue insurmontable pour l'OM. Comme l'avait annoncé le10Sport.com, le club marseillais avait décidé de lâcher prise dans ce dossier en raison du prix fixé par Angers. Mais finalement, Saïd Chabane a décidé de revoir ses exigences à la baisse et de le laisser filer pour seulement 10M€. Une bonne affaire pour un joueur, qui avait brillé lors de la dernière Coupe du monde sous le maillot du Maroc.

Le message d'Ounahi après son transfert

Ce dimanche, l'OM a officialisé l'arrivée d'Azzedine Ounahi. Le milieu de terrain s'est engagé pour quatre ans et demi. Mais avant de filer à Marseille, il a eu un mot pour le SCO d'Angers. « Le temps est venu pour moi de me tourner vers de nouveaux horizons ! Angers m’a permis de découvrir l’élite. Je tiens donc à remercier sincèrement l’ensemble de ses dirigeants, les staffs techniques et médicaux, les joueurs et les supporters. Je vous souhaite de vous maintenir, ne lâchez rien les frères » a-t-il confié. Après sa Coupe du monde, les supporters de l'OM fondent de solides espoirs sur Ounahi, mais Pierre Ménès se montre réservé.

« Ounahi ? Je suis un peu réservé »