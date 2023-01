Mercato - OM : Une offre à 15M€ est dégainée pour la sensation du Maroc

Pierrick Levallet

Rayonnant au Qatar avec le Maroc, Azzedine Ounahi en a étonné plus d'un pendant la Coupe du monde. Le joueur de 22 ans a notamment tapé dans l'oeil de plusieurs clubs, dont l'OM et Naples. D'ailleurs, le club italien serait bien passé à l'action pour s'attacher les services de la pépite du SCO Angers et aurait dégainé une première offre dans ce dossier.

Grande surprise lors du Mondial au Qatar, le Maroc a étonné tout le monde. Azzedine Ounahi en a notamment profité pour exploser aux yeux du monde entier. Depuis, le joueur de 22 ans se retrouve dans le viseur de nombreux clubs. Même l’OM en pince pour lui comme Le10Sport.com l’a révélé en exclusivité. Naples est également annoncé sur le dossier. Pourtant, la direction du club a confié que rien n’était acté avec l’international marocain.

Giuntoli est sorti du silence pour Ounahi

« Un accord pour Azzedine Ounahi ? Nous avons fait un début de saison extraordinaire. Je pense que notre équipe est complète. Nous ne regardons pas dans la maison des autres » a annoncé le directeur sportif de Naples Cristiano Giuntoli au micro de DAZN . Pourtant, le club de Serie A serait bien passé à l’action pour Azzedine Ounahi.

