Mercato - OM : Coup de théâtre, un accord est annoncé pour ce transfert à 20M€

Révélation du Mondial, Azzedine Ounahi devrait quitter le SCO d'Angers pour rejoindre la Serie A. Dans le viseur de l'OM, le milieu de terrain marocain devrait s'engager avec le Napoli contre un chèque de 20M€ selon la presse argentine. Les deux équipes régleraient les ultimes détails dans ce dossier avant d'officialiser la signature.

En grande forme sous le maillot du Maroc lors du dernier Mondial, Azzedine Ounahi avait prévenu. « Je choisirai mon futur club en fonction du meilleur projet sportif, le facteur principal pour décider de ma prochaine étape » avait déclaré le joueur du SCO d'Angers. Ces derniers jours, plusieurs équipes avaient toqué à sa porte pour prendre des nouvelles.

L'OM distancé par le Napoli dans le dossier Ounahi

Comme annoncé par le10Sport.com en exclusivité, l'OM avait exploré la piste Ounahi. Mais après s'être renseigné sur sa situation, Pablo Longoria a décidé de mettre de côté ce dossier en raison du prix réclamé par Angers. Selon nos informations, le Napoli mène les débats dans ce dossier.

Le club italien aurait bouclé le transfert du Marocain