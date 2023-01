Mercato : Longoria tranche pour le mercato, les deux prochains renforts de l'OM sont connus

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que Pablo Longoria s’est séparé de Luis Suarez et Gerson en ce début de mercato hivernal, le président de l’OM compte désormais se montrer actif dans le sens des arrivées. Deux milieux offensifs sont ainsi attendus dans la cité phocéenne, tandis que la direction aurait abandonné l’idée de recruter un avant-centre.

En forme depuis la reprise post-Coupe du monde, avec deux victoires en deux matches de Ligue 1 (contre Toulouse et Montpellier), l’Olympique de Marseille espère obtenir la même réussite sur le marché des transferts. Une fois n’est pas coutume, Pablo Longoria prévoit en effet de se montrer actif dans le sens des arrivées, alors que Luis Suarez et Gerson ont déjà plié bagage. L’attaquant colombien a filé en prêt du côté d’Almeria tandis que le milieu brésilien a fait son retour à Flamengo. Le président de l’OM compte ainsi les remplacer avant la fin du mois.

Deux milieux offensifs visés

D’après les informations de RMC , Pablo Longoria a décidé de mettre la main sur deux joueurs durant le mercato hivernal, et le profil de ces recrues est identifié. Le président de l’OM viserait deux milieux offensifs pour remplacer Gerson et Luis Suarez, mais également pallier la longue absence sur blessure d’Amine Harit. Alors qu’un avant-centre était pendant un temps espéré, les plans de l’OM ont évolué.

L’OM oublie l’avant-centre